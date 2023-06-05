HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu seçim sürecindeki iftiralara A Haber’de yanıt verdi: Böyle haberleri gördükçe gülüyoruz

"CHP PENSİLVANYA VE KANDİL'E SELAM ÇAKTI"

Biz parlamentoya girdik ve milletimiz için her şeyi yapacağız. Yemin etmeyecekler dediler bu yalanı söylediler. Bize çok saldırdılar. CHP halkın desteğini alarak iktidara gelemiyor. CHP farklı partilerle seçimlere girdi ve mavi boncuklar dağıttı. Küresel güçlere selam çaktılar, Pensilvanya'ya ve Kandil'e selam çaktılar.

"HİÇBİR ÖRGÜTLE BAĞIMIZ YOK"

Hizbullah'ın devamı değiliz. 2012 yılında partiyi kurduk. Mustazaflar Derneği'nin devamı olduğumuzu söylediler ve bu derneğin Hizbullah ile bağlantısı nedeniyle kapatıldığını söylediler. Ama şunu atladılar. O kapatma kararı FETÖ'cü yargıçların kararıydı ve bu karar yargıdan döndü. Bu dernek zaten şu an açık.