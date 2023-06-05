05 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Musa Avsever kimdir? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kaç yaşında, nereli?

Musa Avsever kimdir? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kaç yaşında, nereli?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
ABONE OL
Musa Avsever kimdir? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kaç yaşında, nereli?

"Musa Avsever kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorusu son dakika açıklaması sonrası araştırılmaya başlandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olmasının ardından, Musa Avsever'in hayatı merak konusu oluyor. Peki Musa Avsever kimdir? Musa Avsever mesleği ne? İşte, detaylar...

Musa Avsever hakkında detaylar son dakika açıklaması sonrası araştırılmaya başlandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olmasının ardından, Musa Avsever'in hayatı merak edildi. Peki Musa Avsever kimdir? Musa Avsever mesleği ne? İşte, detaylar...

GENELKURMAY BAŞKANI OLDU!

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Avsever yeni atama yapılana kadar görevi sürdürecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

MUSA AVSEVER KİMDİR?

1957 yılında Konya'da doğmuştur. 1978 yılında, Muhabere Subayı olarak Kara Harp Okulundan mezun olan Orgeneral Avsever, Muhabere Subay temel kursunu tamamlamayı müteakip, 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okul Komutanlığında, takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2016 yılı yaş kararları ile 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren orgeneralliğe terfi eden Avsever; 2016-2021 yılları arasında 1'inci Ordu Komutanlığı görevini yürütmüştür.

Orgeneral Musa Avsever; 5 Ağustos 2021 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA