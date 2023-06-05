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FETÖ'cülerin korkulu rüyası! Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu

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Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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FETÖ’cülerin korkulu rüyası! Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. FETÖ'cü hainleri 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişimi sırasında Musa Aysever'in yaptığı tarihi konuşma yeniden gündeme geldi. Avsever, " Biz kolordu olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık, gerekirse İstanbul'a müdahaleye hazırız. Bu çapulcular ve ajanların ülkemizin demokrasine, milletimizin birlik ve beraberliğine darbe vurmasına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i Genelkurmay Başkanı olarak atadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nce yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." Denildi.

15 TEMMUZ'DA FETÖ'CÜ DARBECİLERE KARŞI UNUTULMAZ MÜCADELE!

Başkan Erdoğan tarafından geçici Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Musa Avsever, 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı unutulmaz bir mücadele vermişti. Aysever, "Milletimizi koruyacağız. Bu çapulculara, ajanlara izin vermeyeceğiz, hepsini temizleyeceğiz."

MUSA AVSEVER KİMDİR?

Musa Avsever 7 Kasım 1957 doğumlu Türk asker ve mevcut Genelkurmay Başkanı'dır.

Avsever; 1974 yılında Kuleli Askerî Lisesinden, 1978 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. 2003 yılına kadar Türk Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde karargâh ve kıta görevlerinde bulunmuştur. 2003'te tuğgeneral, 2016'da orgeneral rütbesine terfi etmiş ve 2016-2021 yılları arasında 1. Ordu komutanlığı yaptıktan sonra 2021 yılında Türk Kara Kuvvetleri Komutanı olmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, 5 Haziran 2023 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

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