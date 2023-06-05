Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu son dakika? 5 Haziran deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD- Kandilli son depremler listesi!
"Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Depremin detayları sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD'ın son dakika duyurusu sonrası, Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde? gibi sorular gündeme getirildi. İşte, depremin şiddeti ve hissedildiği iller...
"Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu son dakika?" sorusu sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin detayları sorgulanmaya başladı. AFAD'ın son dakika duyurusu sonrası, Az önce deprem mi oldu, Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde? gibi sorular gündeme getirildi. İşte, depremin şiddeti...
4.4 ŞİDDETİNDE DEPREM!
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu..Saat 19.40'ta yaşanan depremin derinliği 11.41 kilometre olarak ölçüldü..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
05-06-2023 08:33:0738.26138.1767ML1.8Yeşilyurt (Malatya)588681
05-06-2023 08:30:1438.10736.6497ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)588682
05-06-2023 08:14:2037.62635.5057ML1.2Aladağ (Adana)588680
05-06-2023 07:46:2237.80236.5587ML1.9Onikişubat (Kahramanmaraş)588679
05-06-2023 07:37:1137.81436.5737ML3.0Onikişubat (Kahramanmaraş)588676
05-06-2023 07:35:0438.09138.3897ML0.9Çelikhan (Adıyaman)588678
05-06-2023 07:15:0238.00529.09710.79ML1.3Pamukkale (Denizli)588675
05-06-2023 07:01:1138.45838.0467.02ML1.8Akçadağ (Malatya)588677
05-06-2023 06:59:1638.26738.8182.68ML0.8Pütürge (Malatya)588668
05-06-2023 06:57:2038.00729.0877.26ML1.7Pamukkale (Denizli)588673
05-06-2023 06:56:0237.64329.977ML1.3Yeşilova (Burdur)588674
05-06-2023 06:49:0037.80536.5137.02ML1.6Onikişubat (Kahramanmaraş)588670
05-06-2023 06:47:5138.00236.6017ML2.3Göksun (Kahramanmaraş)588669
05-06-2023 06:38:3437.94836.2917ML1.3Göksun (Kahramanmaraş)588671
05-06-2023 06:34:0038.04238.2676.99ML0.8Çelikhan (Adıyaman)588672
05-06-2023 06:28:3638.19838.6397.01ML1.1Pütürge (Malatya)588667
05-06-2023 06:25:1338.70343.0576.84ML1.6Van Gölü - [11.82 km] Tuşba (Van)588665
05-06-2023 06:17:5637.98536.3267ML1.0Göksun (Kahramanmaraş)588664
05-06-2023 06:15:2338.0736.6047ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)588663
05-06-2023 06:10:0937.83336.5677ML2.0Onikişubat (Kahramanmaraş)588661
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