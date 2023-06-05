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Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu son dakika? 5 Haziran deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD- Kandilli son depremler listesi!

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Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu son dakika? 5 Haziran deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD- Kandilli son depremler listesi!

"Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Depremin detayları sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD'ın son dakika duyurusu sonrası, Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde? gibi sorular gündeme getirildi. İşte, depremin şiddeti ve hissedildiği iller...

"Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu son dakika?" sorusu sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin detayları sorgulanmaya başladı. AFAD'ın son dakika duyurusu sonrası, Az önce deprem mi oldu, Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde? gibi sorular gündeme getirildi. İşte, depremin şiddeti...

4.4 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu..Saat 19.40'ta yaşanan depremin derinliği 11.41 kilometre olarak ölçüldü..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

05-06-2023 08:33:0738.26138.1767ML1.8Yeşilyurt (Malatya)588681

05-06-2023 08:30:1438.10736.6497ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)588682

05-06-2023 08:14:2037.62635.5057ML1.2Aladağ (Adana)588680

05-06-2023 07:46:2237.80236.5587ML1.9Onikişubat (Kahramanmaraş)588679

05-06-2023 07:37:1137.81436.5737ML3.0Onikişubat (Kahramanmaraş)588676

05-06-2023 07:35:0438.09138.3897ML0.9Çelikhan (Adıyaman)588678

05-06-2023 07:15:0238.00529.09710.79ML1.3Pamukkale (Denizli)588675

05-06-2023 07:01:1138.45838.0467.02ML1.8Akçadağ (Malatya)588677

05-06-2023 06:59:1638.26738.8182.68ML0.8Pütürge (Malatya)588668

05-06-2023 06:57:2038.00729.0877.26ML1.7Pamukkale (Denizli)588673

05-06-2023 06:56:0237.64329.977ML1.3Yeşilova (Burdur)588674

05-06-2023 06:49:0037.80536.5137.02ML1.6Onikişubat (Kahramanmaraş)588670

05-06-2023 06:47:5138.00236.6017ML2.3Göksun (Kahramanmaraş)588669

05-06-2023 06:38:3437.94836.2917ML1.3Göksun (Kahramanmaraş)588671

05-06-2023 06:34:0038.04238.2676.99ML0.8Çelikhan (Adıyaman)588672

05-06-2023 06:28:3638.19838.6397.01ML1.1Pütürge (Malatya)588667

05-06-2023 06:25:1338.70343.0576.84ML1.6Van Gölü - [11.82 km] Tuşba (Van)588665

05-06-2023 06:17:5637.98536.3267ML1.0Göksun (Kahramanmaraş)588664

05-06-2023 06:15:2338.0736.6047ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)588663

05-06-2023 06:10:0937.83336.5677ML2.0Onikişubat (Kahramanmaraş)588661

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