Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu son dakika? 5 Haziran deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD- Kandilli son depremler listesi!

"Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu son dakika?" sorusu sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin detayları sorgulanmaya başladı. AFAD'ın son dakika duyurusu sonrası, Az önce deprem mi oldu, Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde? gibi sorular gündeme getirildi. İşte, depremin şiddeti...