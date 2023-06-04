Mansur Yavaş’tan işçilere oy tehdidi: Bize oy vereceksiniz yok sürgün ederiz

"ANKARA TEKRAR AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNE KAVUŞACAK"

Can şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin kurucusu, CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin düştüğü durum ne yazık ki bu. Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi. Ancak şimdi ki CHP tarafından Çamlıdere gençlerinin elinden bu hakları alınmış durumda. Gençlerin kişiliklerini, haklarını ellerinden almak bize ne kazandıracak. Bizim için bu gençlerin özgür iradeleri, kişilikleri önemli. Ama bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği hakkı ellerinden alıyor. Bu gençlerin haysiyeti ile şerefi ile namusu ile oynuyorlar.

PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Oy namustur. Bu insanlara böyle baskı yapmaları doğru mu? Bu tutumları önümüzdeki seçimleri kaybettirecekler. 28 Mayıs seçimlerinde Çamlıdere'de ANFA çalışanlarının iki katı oy getirdim. Kapı kapı gezdim. 14 Mayıs'ta 78 olan oy oranını, 287 Mayıs'ta 80.58'e çıkardım. Bunların zulümlerine karşı dik durduk meydanı onlara bırakmadık. Atatürk'ün partisi gitmiş, yerine bunlar gelmiş. Mansur Yavaş'ın balonu artık patladı. Son dakikaya kadar seçimi provoke etmeye çalıştılar ama başaramadılar. Ankara'da bu güne kadar CHP'li belediye başkanlarının içinde en kötüsü Mansur Yavaş'tır. Önümüzdeki seçim Ankara tekrar AK Parti Belediyeciliğine kavuşacak."