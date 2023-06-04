Mansur Yavaş'tan işçilere oy tehdidi: Bize oy vereceksiniz yok sürgün ederiz
Ankara'da belediye işçileri, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde 8'li koalisyonu desteklemeyeceğini açıkladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş çıldırdı. İşçilere tehdit yağdırdı. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, skandal olayın detaylarını anlattı: Oy kullanma esnasında 'ANFA kimliklerinizi pusulanın üstüne koyup fotoğraflarını çekeceksiniz. Biz sizi çağırdığımızda da bu görüntüleri bize göstereceksiniz. Gösteremezseniz sizi sürgünden sürgüne göndeririz' diye tehdit ettiler!
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde belediye işçilerine uygulanan mobbing ve sürgün politikası, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can da kendi ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA çalışanlarına yapılan baskıları anlattı. Can, Çamlıdere'de görev yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının seçimlerde oy kullanmaları için işleriyle tehdit edildiğini açıkladı.
BASKI VE MOBBİNG YAPILDI
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayalleri kuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması için işçilere mobbing, baskı ve yıldırma politikası uyguladığı ortaya çıktı. Yavaş'ın seçimleri kazanabilmek için belediye çalışanlarına uyguladığı baskı ve zulümleri Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can açıkladı.
OYUNUZUN FOTOĞRAFINI ÇEKİN
Başkan Can, "Bunlar seçimleri kaybedecekleri korkusu ile bu tür adımlar atıyorlar. Çamlıdere'de ANFA'da çalışan grubu da vardiyalarına göre 5'er 10'ar kişi topluyorlar, bu topladıkları çalışanlara da 'Çamlıdere'de bize oy vereceksiniz. Biz Çamlıdere'de 2 bin oy çıkarmak zorundayız. Oyunuzu kullanacaksınız. Oy kullanma esnasında ANFA kimliklerinizi pusulanın üstüne koyup fotoğraflarını çekeceksiniz. Biz sizi çağırdığımızda da bu görüntüleri bize göstereceksiniz. Gösteremezseniz sizi sürgünden sürgüne göndeririz' diye tehdit ettiler" dedi.
İŞTE SKANDALIN DETAYLARI...
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayaliyle gezen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimi kazanmak için dilinden düşürmediği sözde demokrasiyi bir kenara atıp belediyede çalışan işçilerden tehditle oy istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal'ın, geçtiğimiz günlerde CHP'li Mansur Yavaş'ın, Millet İttifakı'nı desteklemeyen belediye çalışanlarını sürgüne gönderdiğini ortaya çıkarmasının ardından şimdi de Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'dan kendi ilçesinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA çalışanlarına yapılanlara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
'YOKSA SÜRGÜN EDERİZ...'
Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Bunlar seçimleri kaybedecekleri korkusu ile bu tür adımlar atıyorlar. Atılan bu adımlar tabi ki aleyhlerine oldu. Bu atılan adımın hiçbir izahı yok. İnsanlara mobbing, baskı yapmak antidemokratik bir adımdır ve affı yoktur. Çamlıdere'de ANFA'da çalışan grubu da vardiyalarına göre 5'er 10'ar kişi topluyorlar, bu topladıkları çalışanlara da 'Çamlıdere'de bize oy vereceksiniz. Biz Çamlıdere'de 2 bin oy çıkarmak zorundayız. Oyunuzu kullanacaksınız. Oy kullanma esnasında ANFA kimliklerinizi pusulanın üstüne koyup fotoğraflarını çekeceksiniz. Biz sizi çağırdığımızda da bu görüntüleri bize göstereceksiniz. Gösteremezseniz sizi sürgünden sürgüne göndeririz' diye tehdit ediyorlar. Bu konu ile ilgili bana şikâyete gelenler oldu. İnsanları bu duruma düşürmenin ne anlamı var." dedi.
"ANKARA TEKRAR AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNE KAVUŞACAK"
Can şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin kurucusu, CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin düştüğü durum ne yazık ki bu. Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi. Ancak şimdi ki CHP tarafından Çamlıdere gençlerinin elinden bu hakları alınmış durumda. Gençlerin kişiliklerini, haklarını ellerinden almak bize ne kazandıracak. Bizim için bu gençlerin özgür iradeleri, kişilikleri önemli. Ama bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği hakkı ellerinden alıyor. Bu gençlerin haysiyeti ile şerefi ile namusu ile oynuyorlar.
PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR
Oy namustur. Bu insanlara böyle baskı yapmaları doğru mu? Bu tutumları önümüzdeki seçimleri kaybettirecekler. 28 Mayıs seçimlerinde Çamlıdere'de ANFA çalışanlarının iki katı oy getirdim. Kapı kapı gezdim. 14 Mayıs'ta 78 olan oy oranını, 287 Mayıs'ta 80.58'e çıkardım. Bunların zulümlerine karşı dik durduk meydanı onlara bırakmadık. Atatürk'ün partisi gitmiş, yerine bunlar gelmiş. Mansur Yavaş'ın balonu artık patladı. Son dakikaya kadar seçimi provoke etmeye çalıştılar ama başaramadılar. Ankara'da bu güne kadar CHP'li belediye başkanlarının içinde en kötüsü Mansur Yavaş'tır. Önümüzdeki seçim Ankara tekrar AK Parti Belediyeciliğine kavuşacak."
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