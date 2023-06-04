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Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2023
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Diyarbakır’da 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika haberi...Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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