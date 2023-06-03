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Başkan Erdoğan LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi! "Türkiye Yüzyılı’nın inşasında her birinize güveniyorum"

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Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
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Başkan Erdoğan LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi! Türkiye Yüzyılı’nın inşasında her birinize güveniyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere sosyal medya hesabı üzerinden başarılar diledi. Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

28 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlerin ardından elde ettiği zafer sonrası bugün yemin eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yeni kabinesini canlı yayında açıkladı.

Açıklamanın hemen ardından sosyal medya hesabından LGS sınavı dolayısıyla açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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