Başkan Erdoğan LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi! "Türkiye Yüzyılı’nın inşasında her birinize güveniyorum"

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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