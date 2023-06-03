"Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yılmaz Tunç ne iş yapıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokulu köyünde, Orta ve Lise öğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Peki, Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yılmaz Tunç ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...