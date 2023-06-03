Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yılmaz Tunç ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
"Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1971 doğumlu Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde doğmuştur. Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Peki, Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yılmaz Tunç ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
"Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yılmaz Tunç ne iş yapıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokulu köyünde, Orta ve Lise öğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Peki, Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yılmaz Tunç ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
YILMAZ TUNÇ KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır.
Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, TBMM XXIII., XXIV., XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem Bartın Milletvekilidir.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur.
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