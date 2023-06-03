"Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ali Yerlikaya ne iş yapıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Siyasi alanda pek çok görevde bulunan Yerlikaya'nın İstanbul Valisi olduğu biliniyor. Yeni Kabine'nin belirlenmesiyle değişiklik yaşanabilir. Yerlikaya 11 Ekim 1968 tarihinde Konya'da hayata gelen Yerlikaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'Kamu yönetimi' bölümünden mezun oldu. Peki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ali Yerlikaya ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...