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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ali Yerlikaya ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ali Yerlikaya ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

"Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk bürokrat Ali Yerlikaya bu görevinin yanında aynı zamanda siyasette pek çok görevde bulunmuştur. Peki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ali Yerlikaya ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

"Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ali Yerlikaya ne iş yapıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Siyasi alanda pek çok görevde bulunan Yerlikaya'nın İstanbul Valisi olduğu biliniyor. Yeni Kabine'nin belirlenmesiyle değişiklik yaşanabilir. Yerlikaya 11 Ekim 1968 tarihinde Konya'da hayata gelen Yerlikaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'Kamu yönetimi' bölümünden mezun oldu. Peki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ali Yerlikaya ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

11 Ekim 1968 tarihinde Konya'da hayata gelen Yerlikaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'Kamu yönetimi' bölümünden mezun oldu.

1990 yılında Kaymakam adaylığı görevine başlayan Yerlikaya, 1993 yılında Kayseri'nin Felahiye ilçesi kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla; Hilvan (Şanlıurfa) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

13.12.2007-17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010-09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012-03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi olarak görev yaptı.

16.02.2015 tarih ve 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Gaziantep Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, evli ve dört çocuk babasıdır.

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