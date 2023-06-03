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Milli Eğitim Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Milli Eğitim Bakanı kimdir, açıklandı mı? Mahmut Özer'in yerine gelen isim...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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Milli Eğitim Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Milli Eğitim Bakanı kimdir, açıklandı mı? Mahmut Özer’in yerine gelen isim...

"Milli Eğitim Bakanı son dakika kim oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimine göre Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinede yer alacak isimleri açıklayacağını duyurmuştu. Peki, Milli Eğitim Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Milli Eğitim Bakanı kimdir, açıklandı mı? Mahmut Özer'in yerine gelen isim...

"Milli Eğitim Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Milli Eğitim Bakanı kimdir, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Peki, Milli Eğitim Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Milli Eğitim Bakanı kimdir, açıklandı mı? Mahmut Özer'in yerine gelen isim...

YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü'ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplandı.

YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler "Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?" sorularına çevrildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI KİM OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı görevine 2013-2018 tarihleri arasında son MEB Müsteşarı olarak görev yapmış, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin getirildi.

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