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Türkiye'nin yeni bakanları A Haber'de! İşte Türkiye Yüzyılı'na dair ilk açıklamalar: Milletimizden dua bekliyoruz

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Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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Türkiye’nin yeni bakanları A Haber’de! İşte Türkiye Yüzyılı’na dair ilk açıklamalar: Milletimizden dua bekliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen programda 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'e özel açıklamalarda bulunurken ilk sözlerini paylaştı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de yemin etmesinin ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenin ardından kameralar karşısına geçerek Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesinde yer alacak bakanları açıkladı.

Türkiye'nin yeni bakan listesi şöyle:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu"

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞARILAR DİLEDİ

Yeni kabinenin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Rabb'im, bizi milletimize karşı mahcup etmesin. Yeni kabine üyelerimizin her birine başarılar diliyorum." dedi.

MUHTEMEL DEVİR TESLİM PAZARTESİ GÜNÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında Cumhurbaşkanımızın takdirleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Son 21 yılda demokrasinin standandının yükseltilmesi ve yargının tarafsızlığının güçlendirilmesi konusunda tarihi adımlar atıldı. İnşallah bundan sonra Türkiye Yüzyılı'nın inşasında adalet alanında, milletimizin adalete erişimini bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kolaylaştıracağız. Devir teslim töreni muhtemelen pazartesi günü olacak." ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZDEN DUA BEKLİYORUZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise "Milletimize teşekkür ediyoruz. 14-28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız önderliğinde hükümetimize onay verdi. Bize de bu görev verildi. Ben 41 yıldır iş dünyasından gelen bir insanım. Ülkemizde ekonomisinin güçlenmesi ve refahın artmasını hedefliyoruz. Seçim bitti artık işe koyulma zamanı. Önümüzdeki 5 yıl çok çalışarak iyi işler yapacağız. Milletimizin duasını bekliyoruz." dedi.

"EĞİTİMİ DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Ben yaklaşık 5,5 yıldır Milli Eğitim'de müsteşarlık yaptım. Yakınen tanıdığım ve bildiğim bir camia. İnşallah 1 milyon üzerindeki öğretmen, 17-18 milyon öğrenci ve veli ile bakanlığımızı daha ileriye taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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