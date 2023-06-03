Türkiye’nin yeni bakanları A Haber’de! İşte Türkiye Yüzyılı’na dair ilk açıklamalar: Milletimizden dua bekliyoruz

MUHTEMEL DEVİR TESLİM PAZARTESİ GÜNÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında Cumhurbaşkanımızın takdirleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Son 21 yılda demokrasinin standandının yükseltilmesi ve yargının tarafsızlığının güçlendirilmesi konusunda tarihi adımlar atıldı. İnşallah bundan sonra Türkiye Yüzyılı'nın inşasında adalet alanında, milletimizin adalete erişimini bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kolaylaştıracağız. Devir teslim töreni muhtemelen pazartesi günü olacak." ifadelerini kullandı.