Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında? Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nereli? İşte hayatı...
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni Kabine'nin açıklanmasıyla birlikte merak edilen isimlerden biri de Hakan Fidan oldu. Daha önce MİT Başkanı olarak görev yapan Hakan Fidan, yeni dönemde Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak. Peki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında? Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nereli? İşte hayatı...
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında? Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nereli?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni Kabine'nin açıklanmasıyla birlikte merak edilen isimlerden biri de Hakan Fidan oldu. Peki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında? Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nereli? İşte hayatı...
Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu (1986) ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu mezunudur. Evlidir.
Akademik tahsilinin büyük kısmını TSK'daki görevi esnasında yapmıştır. Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığı'nda yurtdışı görevde bulunmuştur.
Bu dönemde, University of Maryland University College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri, yurda döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora dereceleri almıştır.
TSK'daki Astsubaylık görevinden mecburi hizmetini müteakip istifa etmiş, daha sonra Büyükelçilik Siyasi ve Ekonomik Danışmanlığı, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı (Dış politika ve uluslararası güvenlikten sorumlu) görevlerinin yanısıra Başbakanlık Özel Temsilciliği de yapmıştır.
Bu görevlere paralel olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Platformu Danışma Kurulu Üyeliği, Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve OYAK Genel Kurul Üyeliği yapmıştır.
Uluslararası güvenlik, uluslararası kalkınma ve Türk Dış Politikası konularında akademik çalışmalarda bulunmuştur. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde yarı zamanlı olarak uluslararası ilişkiler alanında dersler vermiştir.
Kısa bir süre MİT Müsteşar Yardımcılığı görevinin ardından, 27 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı olarak atanmış ve 10 Şubat 2015 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.
10 Şubat 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisinden milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. Ancak 9 Mart 2015 tarihinde yazılı açıklama yaparak aday adaylığı başvurusunu geri çekti. 10 Mart 2015'te görevine geri döndü.
Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görev alan Hakan Fidan, 3 Haziran 2023 tarihinde yeni Dışişleri Bakanı olarak açıklandı.
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