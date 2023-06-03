"MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. Bu gelişme sonrasında yeni MİT Başkanı'nın kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?