MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
"MİT Başkanı kim olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özellikle son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Yeni MİT başkanı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
"MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. Bu gelişme sonrasında yeni MİT Başkanı'nın kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YENİ MİT BAŞKANI KİM OLDU?
Yeni MİT Başkanı henüz açıklanmadı. Yeni MİT Başkanı kim oldu sorusu yanıt bulduğunda haberimizde son dakika gelişmesi olarak yer alacaktır.
YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu
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