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MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023
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MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

"MİT Başkanı kim olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özellikle son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Yeni MİT başkanı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

"MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. Bu gelişme sonrasında yeni MİT Başkanı'nın kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YENİ MİT BAŞKANI KİM OLDU?

Yeni MİT Başkanı henüz açıklanmadı. Yeni MİT Başkanı kim oldu sorusu yanıt bulduğunda haberimizde son dakika gelişmesi olarak yer alacaktır.

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu

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