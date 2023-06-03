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MSB duyurdu! Türk askeri Kosova'ya gidiyor

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Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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MSB duyurdu! Türk askeri Kosova’ya gidiyor

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun talebi doğrultusunda Kosova'ya gönderilmek üzere Kırklareli'nden bir komando taburunun ihtiyat birliği olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova-Sırbistan hattında devam eden gerilime ilişkin yazılı açıklamada bulundu. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı görevlileri ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünün altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz, ortak tarihi ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlar'daki gelişmeleri de yakından takip etmekte, son günlerde dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır. Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran tarihlerinde Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikali planlanmıştır."

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