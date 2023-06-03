MSB duyurdu! Türk askeri Kosova’ya gidiyor

"Ülkemiz, ortak tarihi ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlar'daki gelişmeleri de yakından takip etmekte, son günlerde dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır. Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran tarihlerinde Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikali planlanmıştır."

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