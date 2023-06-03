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Başkan Erdoğan MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE! Başkan Erdoğan yemin töreni hangi kanalda? 3 Haziran 2023 TBMM TV canlı yayın!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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Başkan Erdoğan MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE! Başkan Erdoğan yemin töreni hangi kanalda? 3 Haziran 2023 TBMM TV canlı yayın!

"Başkan Erdoğan yemin töreni ne zaman, saat kaçta?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesin sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin ederek görevine başlayacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta yemin edecek? İşte haberin ayrıntıları...

"Başkan Erdoğan yemin töreni ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü yemin törenine dünyadan çok sayıda lider katılacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesin sonuçlarına göre 13. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, TBMM'de yemin ederek görevine başlayacak. İşte, yemin töreni hakkında detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclis'e geldi. Erdoğan, Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı.

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ve resmi törenle karşılanan Erdoğan ardından yemin etmek üzere Meclis'e geçti.

Erdoğan, mazbatasını Bahçeli'nin elinden aldı.

MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE!

101 PARE TOP ATIŞI YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak.

Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulunacak.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE AKŞAM YEMEĞİ

Törene katılacak 21 devlet başkanı şöyle sıralanıyor:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani,

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya.

ÜST DÜZEY KATILIM...

Törene aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda'nın da olduğu 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.

İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Rusya ise Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro da törende olması beklenen isimler arasında.

ABD Başkanı Joe Biden'ı yemin töreninde ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake temsil edecek.

Küba'dan da yemin törenine Başbakan Manuel Marrero Cruz, katılacak. Marrero'nun heyetinde, Dışişleri Bakanlığı İkili İşler Genel Müdür Vekili Angel Villa Hernandez ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacio'un da yer alacağı belirtildi.

PAŞİNYAN DA KATILACAK

Öte yandan, Ermenistan Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın başkent Ankara'da yapılacak Başkan Erdoğan'ın yemin törenine katılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için davet aldı. Paşinyan 3 Haziran'da Ankara'ya gidecek" ifadeleri kullanıldı.

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