Başkan Erdoğan MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE! Başkan Erdoğan yemin töreni hangi kanalda? 3 Haziran 2023 TBMM TV canlı yayın!

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Törene aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda'nın da olduğu 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.

İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Rusya ise Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.



Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro da törende olması beklenen isimler arasında.

ABD Başkanı Joe Biden'ı yemin töreninde ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake temsil edecek.

Küba'dan da yemin törenine Başbakan Manuel Marrero Cruz, katılacak. Marrero'nun heyetinde, Dışişleri Bakanlığı İkili İşler Genel Müdür Vekili Angel Villa Hernandez ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacio'un da yer alacağı belirtildi.