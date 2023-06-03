Başkan Erdoğan MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE! Başkan Erdoğan yemin töreni hangi kanalda? 3 Haziran 2023 TBMM TV canlı yayın!
"Başkan Erdoğan yemin töreni ne zaman, saat kaçta?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesin sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin ederek görevine başlayacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta yemin edecek? İşte haberin ayrıntıları...
"Başkan Erdoğan yemin töreni ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü yemin törenine dünyadan çok sayıda lider katılacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesin sonuçlarına göre 13. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, TBMM'de yemin ederek görevine başlayacak. İşte, yemin töreni hakkında detaylar...
BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclis'e geldi. Erdoğan, Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı.
TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ve resmi törenle karşılanan Erdoğan ardından yemin etmek üzere Meclis'e geçti.
Erdoğan, mazbatasını Bahçeli'nin elinden aldı.
MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE!
101 PARE TOP ATIŞI YAPILACAK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak.
Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.
Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulunacak.
ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE AKŞAM YEMEĞİ
Törene katılacak 21 devlet başkanı şöyle sıralanıyor:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani,
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya.
ÜST DÜZEY KATILIM...
Törene aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda'nın da olduğu 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.
İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Rusya ise Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.
Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro da törende olması beklenen isimler arasında.
ABD Başkanı Joe Biden'ı yemin töreninde ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake temsil edecek.
Küba'dan da yemin törenine Başbakan Manuel Marrero Cruz, katılacak. Marrero'nun heyetinde, Dışişleri Bakanlığı İkili İşler Genel Müdür Vekili Angel Villa Hernandez ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacio'un da yer alacağı belirtildi.
PAŞİNYAN DA KATILACAK
Öte yandan, Ermenistan Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın başkent Ankara'da yapılacak Başkan Erdoğan'ın yemin törenine katılacağı bildirildi.
Açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için davet aldı. Paşinyan 3 Haziran'da Ankara'ya gidecek" ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban kesim bedeli bu yıl ne kadar? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları...
- Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i iğne ipliğe döndü! 20 kilo veren İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! İşte uyguladığı yöntem...
- LGS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! Kaç puanla hangi liseye gidilir? 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye girilir? Anadolu, Fen, İmam Hatip, Meslek lisesi...
- Başkan Erdoğan MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE! Başkan Erdoğan yemin töreni hangi kanalda? 3 Haziran 2023 TBMM TV canlı yayın!
- BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU 2023! Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi? Ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?
- MEB 2023 LGS SORU DAĞILIMI: LGS'de kaç soru sorulacak? LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek?
- Jandarma subay-astsubay alımı sonuçları açıklandı! Subay astsubay temini sınav sonucu sorgulama ekranı 2023! MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ, TABİP/DİŞ TABİBİ/VETERİNER... vatandas.jandarma.gov.tr
- Yeni İçişleri Bakanı kim oldu 2023? Yeni İçişleri Bakanı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş belgesi çıktı alma nasıl yapılır? E-OKUL LGS sınav yeri bilgileri sorgulama 2023! e-okul.gov.tr
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı izle! Seyran Antep'e mi dönüyor?
- Zuhal Topal'ın zayıflama yöntemi! Sır gibi saklıyordu! O besini tüketerek 2 ayda mum gibi eridi! Her gün 1 kaşık...