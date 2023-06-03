Mehmet Özhaseki kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Özhaseki ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 30 Mart 2014 seçimlerinde aday olup %60'larda oy alarak 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinden 350'nin üzerinde üyesi olan Tarihi Kentler Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yapan Mehmet Özhaseki, TKB'nin yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin ayağa kaldırılmasında büyük rol oynadı.