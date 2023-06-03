"Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mahinur Özdemir Göktaş ne iş yapıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu gibi alanlarda çalışmalar yapan büyükelçi, Brüksel'de de milletvekili olarak görev aldı. Peki, Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mahinur Özdemir Göktaş ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...