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Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mahinur Özdemir Göktaş ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023
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Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mahinur Özdemir Göktaş ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

"Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Belçika doğumlu olan büyükelçi, göçmen bir aileden geliyor. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği bölümünden mezun olan Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt arıyor. Peki, Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

"Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mahinur Özdemir Göktaş ne iş yapıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu gibi alanlarda çalışmalar yapan büyükelçi, Brüksel'de de milletvekili olarak görev aldı. Peki, Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mahinur Özdemir Göktaş ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Mahinur Özdemir (d. 7 Kasım 1982, Schaerbeek), Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi, 2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekili. 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi.

Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı.

Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır.

12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir.

Evli ve 2 çocuk annesidir.

Ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.

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