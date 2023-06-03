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Haberler Gündem Haberleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan kimdir, kaç yaşında? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan nereli? İşte kariyeri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan kimdir, kaç yaşında? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan nereli? İşte kariyeri...

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Giriş Tarihi: 03.06.2023
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan kimdir, kaç yaşında? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan nereli? İşte kariyeri...

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vedat Işıkhan kimdir sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'ndan 1990 yılında mezun olan Vedat Işıkhan kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt arıyor. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan kimdir, kaç yaşında? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan nereli? İşte kariyeri...

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan kimdir, kaç yaşında? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan nereli?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal politika, sosyal hizmet, sosyal yardımlar, sosyal refah, sosyal sorunlar, endüstriyel ve tıbbi sosyal hizmet gibi alanlarda çalışmalar yapan Vedat Işıkhan kimdir sorusu yanıt arıyor. Kariyeri araştırılıyor. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan kimdir, kaç yaşında? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan nereli? İşte kariyeri...

VEDAT IŞIKHAN KİMDİR?

Vedat Işıkhan, 1966 yılında Mardin'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'ndan 1990 yılında lisans, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 1993 yılında "Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları" adlı teziyle Bilim Uzmanlığı (MSW) derecesini ve yine aynı Enstitüden 1998 yılında "Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri" adlı teziyle Doktora (PhD) derecesini aldı. Işıkhan 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanını almıştır.

Işıkhan'ın Yönetim Stresi, Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler, Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları, Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babalarda Depresyon, Türkiye'de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları, Tüberküloz Hastalarının Genel Özellikleri ve Onkolojide Tükenmişlik ve Başa Çıkma, Stres Yönetimi: Tükenmişlikten Mutluluğa ve Yardım Personelini Güçlendirme adlı kitapları bulunmaktadır.

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