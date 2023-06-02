Bay Kemal'in dostlarını korku sardı! PKK elebaşı Duran Kalkan: İktidarın ilk hedefi PKK olacak
Seçimlerde HDP ve PKK desteğine rağmen sandıkta yaşadığı hezimetle Kandil'de büyük hayal kırıklığı yaratan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalar devam ediyor. Ancak seçimleri Başkan Erdoğan'ın kazanması sonrası Kandil'i bir korku sararken PKK elebaşlarından Duran Kalkan "Seçim sonrası iktidarın ilk hedefi PKK olacak" diyerek tedirginliğini dile getirdi. PKK'lı terörist ayrıca "Çok yönlü mücadeleye hazırlanıyoruz" mesajıyla örgüte kaos çağrısı yaptı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken HDP ve PKK desteğine rağmen aldığı oyla hayal kırıklığı yaratan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Kandil'den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.
DEMİRTAŞ AKTİF SİYASETİ BIRAKTI
Terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası aktif politikayı bıraktığını açıkladı. Bu kararırın etkileri sürerken bölücüler birbirini satmaya başladı. Selahattin Demirtaş HDP'yi yaylım ateşine tuttu, HDP de "Demirtaş'ın partinin üstünde bir konumu yok" diyerek resti çekti.
HDP'DE KONGRE ÖNE ÇEKİLDİ
Kandil'in uzantısı olan partide kongre erkene çekildi, köklü değişim sinyalleri verildi. Böylelikle Türkiye'yi bölme planı yapanların kendi içlerinde bölünmesi gözler önüne serildi.
ELEBAŞI KARASU'DAN SEÇİM HEZİMETİ SONRASI 'SOKAK' ÇAĞRISI
İlk olarak sahneye PKK elebaşlarından Mustafa Karasu çıktı. Düne kadar Kılıçdaroğlu'na oy dilenen Karasu bugün, Kılıçdaroğlu ve muhalefeti 'zayıf kaldınız' diye eleştirdi.
"Ama şunu göze almaları gerekiyordu; seçimle gitmez, o zaman mücadele edeceklerdi" sözleriyle de 'sokağa çıkın' çağrısı yaptı.
Karasu'dan sonra bir başka elebaşı Duran Kalkan topa girdi.
Daha önce 8'li koalisyona 'önleri açık' diye methiyeler düzen Kılıçdaroğlu adına da oy dilenciliğinde bulunan Kalkan, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası hem 8'liyi hem de Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
"SIRTINIZDAN ONLARCA VEKİL KAZANDILAR"
Bay Bay Kemal'in hesap uzmanlığı Kandil'in de dilindeydi... Elebaşı Kalkan, CHP tabanına 'hesap sorun' diyerek akıl vermeye çalıştı ve "AKP'den kopanlar AKP'ye karşı açık, net, kesin bir mücadele yürütmediler. Adeta korku, ürküntü içerisinde küçük grup halinde kaldılar. Adeta CHP'ye sığındılar, CHP'nin sırtından onlarca milletvekilliği kazandılar. Elbette ki bu yönetimden CHP'nin tabanı bunun hesabını soracak" ifadelerini kullandı.
HDP VE TİP'E VERYANSIN
"Bu seçim açısından ittifak politikalarında hata çok oldu" sözleriyle HDP ve TİP'e zılgıt çeken Duran Kalkan, "Emek ve Özgürlük İttifakı seçime bir listede giremedi. Bir partide girmeleri onlara oy kazandıracaktı. Hatta aritmetik hesabın ötesinde sinerji yaratarak her partinin gücünü aşan düzeyde oy elde edeceklerdi. Onu yaratamadılar" dedi.
8'Lİ KOALİSYONA 'SİZE DESTEK VERDİK' HATIRLATMASI
Kandil'in ve HDPKK'nın Kılıçdaroğlu'na verdiği açık desteği yineleyen Duran Kalkan, Türkiye'nin güney doğusunda yer alan illeri 'Kürdistan' olarak tanımlayarak "Faşizme geçit vermeyen Kürdistan ve Kürtler oldu. Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçilmesini engelleyen Kürtler oldu" dedi.
Öte yandan PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan'ın yaşadığı korku sözlerine de yansıdı...
KANDİL'İ KORKU SARDI: "İKTİDARIN İLK HEDEFİ PKK OLACAK"
"Seçim sonrası iktidarın ilk hedefi PKK olacak" diyerek tedirginliğini dile getiren Kalkan, "Şimdiye kadar olduğu gibi, hatta onu aşan düzeyde önümüzdeki dönemin antifaşist mücadelesi, PKK'nın omuzuna binecek. Bu mücadelenin yükünü PKK ve Kürtler taşıyacak. Faşizm, ezmek için saldıracak fakat buna karşı direnişin de dayanağı, desteği olacak" şeklinde konuştu.
TERÖRİSTLERE TALİMAT
Birtakım hazırlıklar içerisinde olduklarını dile getiren Duran Kalkan Türkiye'yi 'düşman' olarak tanımlayarak çok yönlü mücadele mesajı verdi.
Kalkan, "Mücadeleyi sadece askeri boyutla da sınırlandırmamalıyız, siyasi-askeri, esas olarak da ideolojik, tüm boyutlarda çok yönlü yürütebilmeliyiz. Bunun için de hazırlıklarımız olmalı" dedi.
PKK'DAN MHP VE HÜDAPAR'A 'KÜRT DÜŞMANI' SUÇLAMASI
Sözlerinin devamında MHP ve HÜDAPAR'ı Kürt düşmanı olarak lanse eden PKK elebaşı, "Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçilmesini engelleyen Kürtler oldu. Dolayısıyla kedine karşı çıktı diye şimdiye kadar var olandan daha fazla Kürt toplumunu düşman görecek. Zaten yanındaki ortakları MHP ve Hizbulkontra yeminli Kürt düşmanlarıdır. Özgür Kürt'e düşmanlar, saldırı halindeler. Dolayısıyla daha fazla Kürt düşmanlığında derinleşecekler" dedi.
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