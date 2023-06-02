Bay Kemal’in dostlarını korku sardı! PKK elebaşı Duran Kalkan: İktidarın ilk hedefi PKK olacak

HDP VE TİP'E VERYANSIN

"Bu seçim açısından ittifak politikalarında hata çok oldu" sözleriyle HDP ve TİP'e zılgıt çeken Duran Kalkan, "Emek ve Özgürlük İttifakı seçime bir listede giremedi. Bir partide girmeleri onlara oy kazandıracaktı. Hatta aritmetik hesabın ötesinde sinerji yaratarak her partinin gücünü aşan düzeyde oy elde edeceklerdi. Onu yaratamadılar" dedi.

8'Lİ KOALİSYONA 'SİZE DESTEK VERDİK' HATIRLATMASI

Kandil'in ve HDPKK'nın Kılıçdaroğlu'na verdiği açık desteği yineleyen Duran Kalkan, Türkiye'nin güney doğusunda yer alan illeri 'Kürdistan' olarak tanımlayarak "Faşizme geçit vermeyen Kürdistan ve Kürtler oldu. Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçilmesini engelleyen Kürtler oldu" dedi.



Öte yandan PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan'ın yaşadığı korku sözlerine de yansıdı...



KANDİL'İ KORKU SARDI: "İKTİDARIN İLK HEDEFİ PKK OLACAK"

"Seçim sonrası iktidarın ilk hedefi PKK olacak" diyerek tedirginliğini dile getiren Kalkan, "Şimdiye kadar olduğu gibi, hatta onu aşan düzeyde önümüzdeki dönemin antifaşist mücadelesi, PKK'nın omuzuna binecek. Bu mücadelenin yükünü PKK ve Kürtler taşıyacak. Faşizm, ezmek için saldıracak fakat buna karşı direnişin de dayanağı, desteği olacak" şeklinde konuştu.