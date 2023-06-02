02 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sürücülere müjde! Önemli proje Ekim ayında hizmete giriyor! Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı

Sürücülere müjde! Önemli proje Ekim ayında hizmete giriyor! Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
ABONE OL
Sürücülere müjde! Önemli proje Ekim ayında hizmete giriyor! Yağdonduran Tüneli’nin yüzde 85’i tamamlandı

Sivas’ın Ulaş ile Kangal ilçeleri arasında bulunan ve yapımı tamamlanma aşamasına gelinen Yağdonduran tünelinin ekim ayında açılması planlanıyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada tünelin yüzde 85'inin tamamlandığını duyurdu. İşte detaylar...

Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı devam eden 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli'ndeki inşaat çalışmalarının yüzde 85'nin tamamlandığı bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Ulaş-Kangal kara yolu Yağdonduran mevkisinde inşası devam eden Yağdonduran Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

EKİM AYINDA HİZMETE GİRECEK

Karayolları yetkililerinden tünelin son durumu hakkında bilgi alan Şimşek, tünelde test sürüşü de gerçekleştirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, tünelin ekim ayında açılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yağdonduran Tüneli'nden test sürüşünü gerçekleştirdik. Yüzde 85 oranında tamamlandı. Aydınlatma ve havalandırma çalışmaları sürüyor. İnşallah önümüzdeki ekim ayının başında bu tüneli hizmete açmış olacağız. Böylece vatandaşlarımız zorlu kış şartlarından etkilenmeden daha konforlu, daha hızlı bir şekilde bu tünelden geçecekler. Yol da yaklaşık 1,5 kilometre kısalmış olacak. Ben şimdiden tüm Sivas'lılara ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA