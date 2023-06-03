03 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu nereli? İşte kariyeri...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu nereli? İşte kariyeri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu nereli? İşte kariyeri...

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun olan URALOĞLU, aynı yıl özel sektörde Saha Mühendisi olarak görev yaptı. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu nereli? İşte kariyeri...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA