Giriş Tarihi:
03.06.2023
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun olan URALOĞLU, aynı yıl özel sektörde Saha Mühendisi olarak görev yaptı. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu nereli? İşte kariyeri...