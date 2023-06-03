CHP’li İBB fondaşa, trole, kişisel tanıtıma milyonları aktardı! Sıra hizmete gelince kontak kapattı: Feshane’de bitmeyen restorasyon

İMAMOĞLU: 'YAKINDA AÇILACAK'

Çalışmaların devam ettiği belirtilen Feshane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2'nci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 23 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "İstanbullulara güzel bir haberim var. Art-İst Feshane Sanat Merkezi çok yakında açılıyor. Eyüpsultan'daki tarihi Feshane fabrikasını özenle restore ettik. İçinde müze, sergi alanı, kütüphane, etkinlik alanları, kafe, restoran ve açık hava konser alanı yer alacak" dedi. Ancak açılış için herhangi bir tarih vermedi.

Yönetim tarafından açılışı yapılmayan Feshane'nin durumu akıllara, 31 Mart'ta 2024 yılındaki yerel seçimlerde propaganda aracı olarak kullanılabileceği ihtimalini getiriyor.

Öte yandan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayın programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bilgiler aktardı. Rakamlarla gerçekleri tek tek açıklayan Göksu, İmamoğlu'nun İstanbul'un en önemli sorunu olarak görülen deprem için kenti dayanıklı hale getirmek yerine bütçeyi reklam giderlerine aktarıldığıni dile getirdi.