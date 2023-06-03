CHP'li İBB fondaşa, trole, kişisel tanıtıma milyonları aktardı! Sıra hizmete gelince kontak kapattı: Feshane’de bitmeyen restorasyon
İBB Kültür Varlıkları tarafından restorasyonu yaptırılan Feshane, 4 yıldır açılmayı bekliyor. İBB yönetimi açılış için 2022 yılı içinde farklı tarihler belirtmesine rağmen açılışı yapılmayan Feshane’nin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Öte yandan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kenti depreme hazırlamak yerine bütçenin büyük bir kısmını reklam harcamalarına ayırdığını rakamlarla ortaya koymuştu.
İstanbul'un simge yapılarından biri olan Feshane hala kapalı! Fes üretimi için 1833 yılında inşa edilen Feshane 2018 yılında Tasavvuf Müzesi'ne dönüştürülmek üzere tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecine girdi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yönetime gelmesinin ardından 4 yıl geçmesine rağmen Feshane'nin ne zaman açılacağı beli değil.
MAHİR POLAT: '1 YIL İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ'
İstanbul'un kültür sanat tarihi açısından da önemli bir yer tutan Feshane'nin restorasyona ilişkin İBB Kültür Varlıkları'ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabı üzerinden 23 Ekim 2021 tarihinde "Tarihi Feshane binalarının restorasyonunu 1 yıl içinde tamamlayacağız. Bugün İBB Miras olarak şantiye incelemesindeydik. Müze Gazhane gibi Haliç kenarında, tarihle iç içe çok güçlü bir kültür, sanat, müze ve yaşam havzası geliyor. Çalışmalara hızla devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.
'2022 SONBAHARINDA AÇILACAK'
Tarihler 3 Ocak 2022'yi gösterdiğinde ise Feshane'deki çalışmaları inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman açılacak sorusuna karşılık Mahir Polat, "Şu an bizim öngörümüz sonbaharda burayı açmak üzere. Yazın büyük oranda bitiriyoruz" ifadelerine yer verdi.
29 EKİM 2022 TARİHİ AÇILIŞ OLARAK BELİRTİLDİ
Ancak bu açıklamanın üzerinden 6 ay sonra 27 Haziran 2022 tarihinde Feshane'deki restorasyonla alakalı konuşan İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, "Şu anda restorasyonun yüzde 95 seviyesindeyiz. Çok az bir imalatımız kaldı. Planlanan tarih 29 Ekim. O tarihte bitirerek çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Feshane İBB yöneticilerinin açılış için verdikleri farklı tarihlerin hiçbirinde açılmadı.
İMAMOĞLU: 'YAKINDA AÇILACAK'
Çalışmaların devam ettiği belirtilen Feshane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2'nci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 23 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "İstanbullulara güzel bir haberim var. Art-İst Feshane Sanat Merkezi çok yakında açılıyor. Eyüpsultan'daki tarihi Feshane fabrikasını özenle restore ettik. İçinde müze, sergi alanı, kütüphane, etkinlik alanları, kafe, restoran ve açık hava konser alanı yer alacak" dedi. Ancak açılış için herhangi bir tarih vermedi.
Yönetim tarafından açılışı yapılmayan Feshane'nin durumu akıllara, 31 Mart'ta 2024 yılındaki yerel seçimlerde propaganda aracı olarak kullanılabileceği ihtimalini getiriyor.
Öte yandan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayın programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bilgiler aktardı. Rakamlarla gerçekleri tek tek açıklayan Göksu, İmamoğlu'nun İstanbul'un en önemli sorunu olarak görülen deprem için kenti dayanıklı hale getirmek yerine bütçeyi reklam giderlerine aktarıldığıni dile getirdi.
"İBB BORÇLANAMAZ HALE GELDİ"
İBB'nin tarihinde ilk kez borçlanamaz hale geldiğini kaydeden Göksu, "Artık müteahhitlere borçlarını ödeyemediği için, müteahhitler tarafından arsaları haciz ve ipotek yoluyla satılır belediye haline geldi. Teslim ettiğimizde 23 milyar borç 103 milyar oldu. İmamoğlu, İstanbul'u terk ederken 155 milyar lira borçla teslim edecek" dedi.
REKLAMA 908 MİLYON TL HARCADI
2022 yılına ait çarpıcı istatistikleri kamuoyu ile paylaşan Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:
"Yıl 2022. İBB'nin deprem için harcadığı rakam 63.5 milyon TL. Kendisi için harcadığı reklam parası ise 908 milyon TL. 908 milyon TL bizim tespit edebildiklerimiz. Bunlar resmi rakamlar."
KENTİ DEPREME HAZIRLAMAK YERİNE YANDAŞA PARA AKTARDILAR
Ekrem İmamoğlu'nun reklam harcalamarının önemli bir kısmını yandaş Halk Tv, Tele 1, KRT gibi kanallara ve Yeniçağ, Cumhuriyet gibi gazetelere aktarıldığı iddia edildi. Ayrıca, reklam harcalamarı içinde terör örgütlerine karşı şefkatli yaklaşan Birgün gazetesi ve sosyal medyada İmamoğlu'nun PR'ını yapan trollere de bütçe ayrıldığı öne sürüldü.
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