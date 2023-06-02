Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YENİ BAKANLAR kimler, belli oldu mu?
"Yeni kabine hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi sonuçlarına göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Seçimlerin ardından, "Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak, Bakanlar kimler olacak?" sorusu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İşte, yeni kabine tarihi ve bakanlar listesi...
"Yeni Kabine ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerimin ardından 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Resmi Gazete'de yayımlanarak netleşti. Seçimlerin tamamlanmasının ardından "Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak, Bakanlar kimler olacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, detaylar...
YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?
Yeni Kabine'nin ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü'ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilan edildi.
Yeni Kabine listesi üyelerinin 3 Haziran 2023 Cumartesi akşamı açıklanması bekleniyor.
YENİ KABİNE KİMLERDEN OLUŞACAK?
Yeni Kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı.
Yeni Kabine listesi üyelerinin 3 Haziran Cumartesi akşam 21.00'de duyurulması bekleniyor.
İBRAHİM KALIN'DAN YENİ KABİNE AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yeni Kabine hakkındaki açıklaması şu şekilde;
"YSK'nın açıklayacağı kesin seçim sonuçlarına göre şekillenecek. Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra aynı gün akşam göreve başlama töreni olacak. Buraya uluslararası liderler davet edilecek. Bütün bunlardan sonra Kabine açıklanacak."
Eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'de görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Kalın şunları söyledi;
"Mehmet Şimşek Bey ile ilgili şunu söyleyeyim. Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek. Bunun şekli ne olur Kabineye girer girmez. Bunu bilemem. Kendisi bu sürece makamdan bağımsız olarak destek vermeye devam edecek."
YENİ KABİNE PROGRAMININ ŞU ŞEKİLDE OLMASI BEKLENİYOR
Başkan Erdoğan saat 14.00'de Meclis'te yemin edecek. 15.00'de Anıtkabir'e çıkılacak. Atlı birliklerle Anıtkabir'den Külliye'ye geçilecek. 17.30'da Külliye'de tören yapılacak. Saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde Türk dünyasından devlet başkanlarıyla yemek yiyecek. Saat 22.00'de Çankaya Köşkü'nde kabine açıklanacak.
YENİ KABİNEDE BAKANLAR KİM OLACAK?
Yeni kabinede yer alacak bakanlar ise gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. CNN TÜRK'te Ahmet Hakan İle Tarafsız Bölge Programında gazeteci Abdulkadir Selvi, konu ile ilgili kulis bilgilerini paylaştı.
Selvi; "Meclis Başkanı olarak Numan Kurtulmuş çok ön plana çıktı. Bahçeli-Erdoğan görüşmesinden sonra daha güçlendi bu. Devlet Bey'in Bakan önerisi var ise diye görüşülüyor ama Devlet Bey prensip olarak bu zamana kadar hiç girmedi.Bu dönem iki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir diye düşünüyorum. Bir tanesi ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Mehmet Şimşek ön planda. Mehmet Şimşek'in de kafasında bazı sorular var bir görüşme olabilir.Bakan olarak da Ticaret Bakanlığı Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye için Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor. Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olacağı konuşuluyor. İkinci olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yeniden bakan olacağı konuşuluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu içinse Devlet Bahçeli ile görüşmenin sonucu bekleniyordu kulis bilgisi olarak. İkisinin de bakan olarak dönme ihtimali güçlü.
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