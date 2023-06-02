Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YENİ BAKANLAR kimler, belli oldu mu?

YENİ KABİNEDE BAKANLAR KİM OLACAK?

Yeni kabinede yer alacak bakanlar ise gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. CNN TÜRK'te Ahmet Hakan İle Tarafsız Bölge Programında gazeteci Abdulkadir Selvi, konu ile ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

Selvi; "Meclis Başkanı olarak Numan Kurtulmuş çok ön plana çıktı. Bahçeli-Erdoğan görüşmesinden sonra daha güçlendi bu. Devlet Bey'in Bakan önerisi var ise diye görüşülüyor ama Devlet Bey prensip olarak bu zamana kadar hiç girmedi.Bu dönem iki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir diye düşünüyorum. Bir tanesi ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Mehmet Şimşek ön planda. Mehmet Şimşek'in de kafasında bazı sorular var bir görüşme olabilir.Bakan olarak da Ticaret Bakanlığı Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye için Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor. Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olacağı konuşuluyor. İkinci olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yeniden bakan olacağı konuşuluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu içinse Devlet Bahçeli ile görüşmenin sonucu bekleniyordu kulis bilgisi olarak. İkisinin de bakan olarak dönme ihtimali güçlü.