8'lide mahalle kavgası başladı! İP ve DEVA birbirine girdi: Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı...
Cumhurbaşkanı seçimi sonrasında başarısızlık yaşayan 8'li koalisyonun bileşenlerinden İYİ Parti ile DEVA Partisi birbirine girdi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti'nin milletvekili listelerinde belli illerde listesini ayrı çıkarmadaki ısrarının 20 milletvekili kaybedilmesine neden olduğunu söyledi. İYİ Partili Metin Ergun ise bu açıklamaya tepki gösterdi. İşte o tepki...
8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs ikinci tur seçimlerinde başarısız olması ardından koalisyon ortaklarının birbirini suçlama eğilimi patlak verdi.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun
"12-20 MİLLETVEKİLİNE MAL OLDU"
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de geçtiğimiz gün İYİ Parti'nin 28. Dönem Genel Seçimleri'nde belli illerde listesini ayrı çıkarmadaki ısrarı nedeniyle Millet İttifakı'nın 20 milletvekili kaybettiğini ileri sürdü. Ekmen yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mâl olduğu tespit ediliyor. Biz bundan kaçındık" ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen
"SÖZÜNÜZÜN ÇOKLUĞU KADAR OYUNUZ OLSAYDI..."
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Muğla Milletvekili Metin Ergun ise Ekmen'in bu açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Ergun yaptığı açıklamada DEVA Partisi'nin oy oranına vurgu yaparak şunları söyledi:
"Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı seçimin sonucu değişirdi."
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