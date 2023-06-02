8’lide mahalle kavgası başladı! İP ve DEVA birbirine girdi: Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı...

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun

"12-20 MİLLETVEKİLİNE MAL OLDU"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de geçtiğimiz gün İYİ Parti'nin 28. Dönem Genel Seçimleri'nde belli illerde listesini ayrı çıkarmadaki ısrarı nedeniyle Millet İttifakı'nın 20 milletvekili kaybettiğini ileri sürdü. Ekmen yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mâl olduğu tespit ediliyor. Biz bundan kaçındık" ifadelerini kullandı.