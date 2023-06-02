TBMM'de devir teslim töreni! Mustafa Şentop TBMM başkanlığını geçici olarak Bahçeli'ye devretti
Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23'inci dönemin ilk gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye görevini devretti. Görevi devralan Bahçeli "Çok başarılı bir süreçten sonra emaneti yasal çerçevede almaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.
Şentop, Başkanlık makamındaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, olgunlukla ve başarıyla sonuçlanan 28. Dönem parlamento seçimleri nihayetinde Meclis'in teşekkül ettiğini söyledi.
Bugün itibarıyla ilk defa yeni Meclisin toplanacağını ve 28. Dönemin başlayacağını dile getiren Şentop, hayırlı olmasını diledi.
Mustafa Şentop, 24 Şubat 2019'da devraldığı TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devrettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"27. Dönemde TBMM'nin 29. başkanlığını üstlendim. Cenabıhakk'a, milletimize böyle bir görevde ve böyle bir dönemde hizmet etme imkanı verdiği için şükrediyorum. Meclis Başkanı olarak seçilmemde, beni aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye, destek veren tüm milletvekili arkadaşlarımıza, bu dönem boyunca birlikte çalıştığımız bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. TBMM'nin bir üyesi olmak çok büyük bir şereftir. TBMM'ye başkanlık yapmak ise çok nadir bir şekilde nasip olacak bir mazhariyettir."
TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünün idrakinde başkanlık yaptığı için ayrıca iftihar ettiğini anlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu dönemde bütün milletvekili arkadaşlarımıza, beraber çalıştığımız milletvekili arkadaşlarımıza ve TBMM'de birlikte görev yaptığımız bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok küçük yaşlardan itibaren 'yeniden büyük Türkiye davası' ateşini kalbimize koyan ve bu makamda hizmet etme imkanını nasip eden Cenabıhakk'a tekrar teşekkür ediyorum. Milletimize de şükranlarımı sunuyorum. Başta Gazi Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve ilk dönem Meclisimizde görev yapan, Milli Mücadele'yi yürüten milletvekilleri olmak üzere, başlangıçtan itibaren bugüne kadar görev yapan, ahirete irtihal eden tüm milletvekillerine, siyasetçilere, devlet adamlarına da rahmet diliyorum. Hepsine şükranlarımızı sunuyorum.
Bu görevi kemalihuzurla ve bahtiyarlıkla büyük siyaset ve devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli'ye devrediyorum. Yeni dönem hayırlı olsun. Bir mutasavvıf, 'Bidayeti parlak olanın nihayeti de parlak olur.' der. Parlak bir başlangıçla 28. Dönem başlayacak. Cenabıhak hayırlı hizmetler nasip etsin."
Devlet Bahçeli ise "Çok başarılı bir süreçten sonra yapılmış olan genel seçimlerde yeniden teşekkül etmiş TBMM'de emaneti yasal çerçevede almaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah milletimiz için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.
Şentop, daha sonra Meclis Başkanlığı mührünü Bahçeli'ye teslim etti ve bir buket çiçek verdi.
ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN
Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekilleri katıldı.
Bahçeli'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
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