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MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE! 2 Haziran 2023 TBMM TV Milletvekili Meclis Yemin töreni anlık, canlı seyret!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE! 2 Haziran 2023 TBMM TV Milletvekili Meclis Yemin töreni anlık, canlı seyret!

Meclis yemin töreni canlı izle araştırılan konular arasında yerini aldı. Meclis yemin töreninin ilk oturumunu en yaşlı üye olması nedeniyle Devlet Bahçeli yönetecek. Bugün saat 14.00'te başlayacak olan tören ile ilgili arama motorlarında "TBMM TV Milletvekili Meclis Yemin töreni anlık, canlı seyret!" araştırılıyor. İşte TBMM TV canlı izle linki...

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 28. dönem Milletvekilliği kesin seçim sonuçlarının YSK tarafından açıklandı. Buna göre yeni dönem sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün yani 2 Haziran Cuma günü saat 14.00'te çağrısız toplanıyor. Meclis milletvekilliği yemin töreni ile yeni döneme başlayacak. İşte 2023 TBMM TV Milletvekili Meclis Yemin töreni anlık, canlı seyret...

MECLİS YEMİN TÖRENİ TBMM TV CANLI İZLE!

Meclis yemin töreni canlı olarak TBMM Televizyonu'ndan izlenebilecek. TBMM'de 28. yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek.

MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLEME EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

MECLİS MİLLETVEKİLİ YEMİNİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni döneme başlıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. dönem Milletvekilliği kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM açılış tarihi de belli oldu. TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak. Buna göre meclis 2 Haziran Cuma günü saat 14.00'te açılacak. Meclis milletvekilliği yemin töreni ile yeni döneme başlayacak.

MECLİSTE MİLLETVEKİLİ YEMİNİ NASIL EDİLİR?

Milletvekilleri, göreve başlarken şu şekilde ant içecek:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

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