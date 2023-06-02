02 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Macaristan Başbakanı Orban'dan seçimlere yönelik açıklama: Erdoğan'ın zafer için dua ettim! "Kılıçdaroğlu Soros destekli bir lider..."

Macaristan Başbakanı Orban'dan seçimlere yönelik açıklama: Erdoğan'ın zafer için dua ettim! "Kılıçdaroğlu Soros destekli bir lider..."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2023
ABONE OL
Macaristan Başbakanı Orban’dan seçimlere yönelik açıklama: Erdoğan’ın zafer için dua ettim! Kılıçdaroğlu Soros destekli bir lider...

Başkan Erdoğan 28 Mayıs seçimlerinde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başkan Erdoğan'ın kazanmasından memnun olduğunu belirterek, "Erdoğan'ın zaferi için dua ettim" dedi. Viktor Orban bir diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun George Soros'un adayı olduğuna dikkat çeken bir açıklamada da bulundu.

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Başkan Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark attı.

DÜNYA LİDERLERİ TEBRİK YARIŞINA GİRDİ

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası dünya liderlerinden tebrikler yağdı.

ESKİ ABD BAŞKANI TRUMP DA KUTLADI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Trump, paylaşımında ayrıca, "Onu iyi tanıyorum, o bir dost. Yeni bir tanınırlık ve saygınlık seviyesine yükselttiği ülkesini ve büyük Türk halkını ne kadar sevdiğini ilk elden öğrendim." ifadelerine yer verdi.

PUTİN'DEN TEBRİK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği mesajla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

BIDEN'DAN TEBRİK MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

BAE: ERDOĞAN'LA STRATEJİK ORTAKLIĞI PEKİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

NATO'DAN ERDOĞAN'A TEBRİK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçildiği için tebrik ederek, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN: ERDOĞAN'IN ZAFERİ İÇİN DUA ETTİM

Macaristan basınında yer alan habere göre Macaristan Başbakanı Orban, Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesini büyük bir rahatlıkla karşıladığını belirtti.

Erdoğan'ın zaferi için dua ettiğini söyleyen Macaristan Başbakanı Orban "Kazanmasaydı trajedi olurdu" dedi.

"KILIÇDAROĞLU SOROS DESTEKLİ BİR LİDER"

Kılıçdaroğlu'nun Soros destekli olduğunu söyleyen Viktor Orban Macaristan'ın Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden aldığını belirterek, ülkenin 'Amerika yanlısı ya da George Soros destekli bir liderinin olmasının doğalgazın Macaristan'a veya Sırbistan'a ulaşıp ulaşmayacağını hayli şüpheli bir hale getireceğini söyledi.

Öte yandan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluk rolüne dikkat çeken Viktor Orban, Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinin ülke için 'savaş yanlısı bir Cumhurbaşkanı' anlamına geleceğini söyledi.

Orban, bu durumun etkilerinin öngörülemez olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan’ın yemin törenine büyük ilgi BAŞKAN ERDOĞAN'IN YEMİN TÖRENİNE BÜYÜK İLGİ
Başkan Erdoğan’ın yemin törenine büyük ilgi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA