Macaristan Başbakanı Orban'dan seçimlere yönelik açıklama: Erdoğan'ın zafer için dua ettim! "Kılıçdaroğlu Soros destekli bir lider..."

ESKİ ABD BAŞKANI TRUMP DA KUTLADI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Trump, paylaşımında ayrıca, "Onu iyi tanıyorum, o bir dost. Yeni bir tanınırlık ve saygınlık seviyesine yükselttiği ülkesini ve büyük Türk halkını ne kadar sevdiğini ilk elden öğrendim." ifadelerine yer verdi.