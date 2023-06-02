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Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas vefat etti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

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Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
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Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas vefat etti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'deki hastanede vefat etti. 81 yaşında hayata gözlerini yuman Barlas'ın vefatı sonrası mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında duayen olarak anılan, her zaman millet iradesinden yana duran, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi’ne ve medya camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

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