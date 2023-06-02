Başkan Erdoğan'ın yemin törenine büyük ilgi: 20 dünya lideri katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Haziran günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak yemin törenine uluslararası katılım yüksek olacak. 20 dünya liderinin yer alacağı törene NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak.
Cumartesi günü yapılacak yemin töreni için 20 lider ve 45'e yakın bakan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Diplomasi trafiği yemin töreninden sonra da devam edecek.
TÜRK DÜNYASI TAM KADRO
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Haziran günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak yemin törenine uluslararası katılım yüksek olacak. Türk Cumhuriyetleri törende kalabalık bir kadroyla temsil edilecek. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in yanı sıra diğer ülkelerden de lider düzeyinde katılım olacak.
Bazı ülkeler ise dışişleri bakanları ile temsil edilecek. Somali, Cezayir ve Balkan ülkelerinden de katılım devlet başkanı düzeyinde olacak. Katar Başbakanı El Sani'nin de TBMM'de liderler için ayrılan locada yerini alması bekleniyor.
Cumartesi günü yapılacak törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretinin ardından atlı birlikler eşliğinde Beştepe'ye gitmesi planlanıyor.
NATO'DAN DA KONUK
Hürriyet'in haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yemin törenine katılmak üzere cumartesi günü Ankara'ya gelecek. Ankara'da Seçim döneminde yavaşlayan diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninin ardından hızlanacak. Yemin töreninden sonra Cumhurbaşkanı'nın ilk konuğu Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Mohammed bin Zayed olacak. BAE Emiri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmenin ardından İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi Finali'ni izleyecek.
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