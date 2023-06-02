Leman Dergisi’nden yeni kalkışma iması: Siz Z’ler daha ne Gezi’ler göreceksiniz!

GEZİ KALKIŞMASININ YENİDEN YAPILACAĞINI İMA ETTİLER!

Gezi Kalkışması'nın 10. yılına girilirken Leman Dergisi'nin 31 Mayıs 2023 tarihli kapağında skandal bir ifade dikkat çekti. 'Gezi 10 yaşında' başlığı ile çıkan derginin kapağında Z ve Y kuşağını temsilen iki kişi yer aldı. Kapakta, Gezi Kalkışması'na katıldığı ifade eden kişi, o günlerden gururla söz ederken kendisinen yaşça küçük olan diğer kişi ise "Siz Y kuşağı ne şanslısınız abi ya... Biz Z kuşağı ne günlere kaldık" diye yanıt verdi. Gezi Kalkışması'nın yeniden yapılacağı imasında bulunan derginin kapağında "Öyle deme! Siz Z'ler daha ne Gezi'ler göreceksiniz" yanıtı yer aldı.

Skandal kapakta ayrıca, terör örgütlerinin paçavralarını simgeleyen tişört detayı da dikkat çekti.