Leman Dergisi'nden yeni kalkışma iması: Siz Z'ler daha ne Gezi'ler göreceksiniz!
Gezi Parkı'nda "Taksim Yayalaştırma Projesi" kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından 27 Mayıs 2013'te başlatılan eylem, ülke geneline yayılarak Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti hedef almıştı. Gezi Kalkışması'nın 10. yıl dönümünde Leman Dergisi'nde skandal bir kapak yayınlandı. Derbi kapağında, "Siz Z'ler daha ne Gezi'ler göreceksiniz" göndermesi yapıldı.
28 Mayıs 2013'te Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların kesildiği iddiasıyla başlayan ve AK Parti hükümetini hedef alan şiddet olaylarına dönüşen Gezi Kalkışması'nın üzerinden 10 yıl geçti. Aradan geçen yıllara rağmen kalkışmanın ülkeye olan etkileri hafızalardan silinmedi.
PKK VE FETÖ DESTEK VERDİ
Öyle ki ağaçların kesilmesi bahane edilerek başlatılan olaylarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri asılırken Türk bayrakları yakıldı. PKK sempatizanları ile Fetullahçı Terör Örgütünün de (FETÖ) etkin olduğu gösterilerde kamu malları talan edildi, çevreye ciddi zarar verildi. 27 Mayıs'ta başlayan ve 8 Temmuz'a kadar süren Gezi Kalkışması'nın ülkeye maddi faturası da ağır oldu.
ÇOK SAYIDA KAMU BİNASI, POLİS ARACI, İŞ YERİ TAHRİP EDİLDİ
İstanbul'da başlayan ve ülke geneline yayılan olaylarda, 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hale geldi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı, 326 iş yeri, 201 araç tahrip edildi. Taksim başta olmak üzere birçok kentteki esnaf da eylem nedeniyle kepenk kapattığı için zarara uğradı.
GEZİ KALKIŞMASI'NIN DOĞRUDAN MALİYETİ 1,4 MİLYAR DOLAR!
Gezi Kalkışması nedeniyle, faizler ilk defa, yüzde 4,6'dan yüzde 13'lere ulaştı, işsizlik çift haneye yükseldi, enflasyon tavan yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, o dönem yaptığı açıklamada Gezi Olayları'nın doğrudan maliyetinin 1,4 mliyar dolar olduğunu belirtti. Kalkışmanın dolaylı maliyetinin ise 100 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.
GEZİ KALKIŞMASININ YENİDEN YAPILACAĞINI İMA ETTİLER!
Gezi Kalkışması'nın 10. yılına girilirken Leman Dergisi'nin 31 Mayıs 2023 tarihli kapağında skandal bir ifade dikkat çekti. 'Gezi 10 yaşında' başlığı ile çıkan derginin kapağında Z ve Y kuşağını temsilen iki kişi yer aldı. Kapakta, Gezi Kalkışması'na katıldığı ifade eden kişi, o günlerden gururla söz ederken kendisinen yaşça küçük olan diğer kişi ise "Siz Y kuşağı ne şanslısınız abi ya... Biz Z kuşağı ne günlere kaldık" diye yanıt verdi. Gezi Kalkışması'nın yeniden yapılacağı imasında bulunan derginin kapağında "Öyle deme! Siz Z'ler daha ne Gezi'ler göreceksiniz" yanıtı yer aldı.
Skandal kapakta ayrıca, terör örgütlerinin paçavralarını simgeleyen tişört detayı da dikkat çekti.
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