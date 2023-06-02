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Bakan Yanık'tan sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama! "Ne dediysek o..."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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Bakan Yanık’tan sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama! Ne dediysek o...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi." ifadelerini kullandı.

"Ne dediysek o! Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilirler. Hayırlı olmasını diliyorum."

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