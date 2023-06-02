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MSB duyurdu: Yunanistan sınırında 2 FETÖ'cü enselendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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MSB duyurdu: Yunanistan sınırında 2 FETÖ’cü enselendi

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırından Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 5 kişinin yakalandığını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğunun belirlendiği belirtildi.

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