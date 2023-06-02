AK Parti’den CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a çağrı: Artık çalışmaya başla

Çıracı, "Laftan öte hiç bir icraatı görülmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi halinde heykelini dikeceğini söyledi. Biz hiç bir şeyi yapamadığı gibi bunu da yapamayacağını gayet iyi biliyoruz.

Bildiğimiz için de yardım olsun diye belediye önüne çimento malzemesi bıraktık. Ama yapamaz. 100 ton da malzeme bıraksak onun yüreği Cumhurbaşkanımızın heykelini hayal bile etmeye yetmez.