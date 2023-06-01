Kurban Bayramı 2023 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, kaç gün sürecek?

"Kurban Bayramı 9 gün olur mu?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılının 2. dini bayramı olan Kurban Bayramı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte, detaylar...