Kurban Bayramı 2023 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, kaç gün sürecek?
"Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, tatil konusu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olur mu? İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
"Kurban Bayramı 9 gün olur mu?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılının 2. dini bayramı olan Kurban Bayramı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte, detaylar...
2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.
Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
TATİL 9 GÜN SÜRER Mİ?
Kurban Bayramı'ndan önceki iş günü olan 26 Haziran Pazartesi ile arife dolayısıyla yarım gün mesai yapılacak 27 Haziran'ın idari izin olarak ilan edilmesi halinde, bayram tatili 24 Haziran-2 Temmuz'u kapsayan 9 güne çıkabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı 2023 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, kaç gün sürecek?
- TOYOTA HAZİRAN FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota Yaris Cross, Corolla otomobil... Sıfır (0) araçlarda fiyatlar güncellendi!
- Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta 1 Haziran PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- İbrahim Yumaklı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İbrahim Yumaklı mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Ruhi Ersoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ruhi Ersoy mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım, dul ve yetim aylığı ve aile destek alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?
- Emeklilik kapısından dönene müjde! TOPLU ödeme yüzlerini güldürecek! Gün şartı düşecek mi?
- Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Miktarlar yenilendi, e Devlet'te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...
- 2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- TARIM KREDİ YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Alışveriş fişinizi yarı yarıya düşürün! Ayran ve lahmacun 64,90, Piliç Fileto 82,90, Ayçiçek yağı 40.50 TL...
- Adalet Bakanlığı başvuru sonuç ekranı 2023 | Adalet.gov.tr 22 bin 43 personel alımı sonuçları açıklandı mı?