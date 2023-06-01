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Kurban Bayramı 2023 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, kaç gün sürecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023
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Kurban Bayramı 2023 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, kaç gün sürecek?

"Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, tatil konusu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olur mu? İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

"Kurban Bayramı 9 gün olur mu?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılının 2. dini bayramı olan Kurban Bayramı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte, detaylar...

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

TATİL 9 GÜN SÜRER Mİ?

Kurban Bayramı'ndan önceki iş günü olan 26 Haziran Pazartesi ile arife dolayısıyla yarım gün mesai yapılacak 27 Haziran'ın idari izin olarak ilan edilmesi halinde, bayram tatili 24 Haziran-2 Temmuz'u kapsayan 9 güne çıkabilecek.

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