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Nüfus müdürlüklerinin çalışma saatlerine LGS sınavı ayarı

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Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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Nüfus müdürlüklerinin çalışma saatlerine LGS sınavı ayarı

Ülke genelinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlükleri, 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. İşte detaylar...

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