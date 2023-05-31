Yedili koalisyonda üst üste istifa kararları! DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol istifa etti

Kılıçdaroğlu DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye de verdiği 40 milletvekiline rağmen bu partilerden istediği desteği alamadı. Hem milletvekilliği hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan tarihi hezimet yedili koalisyonda üst üste istifalar getirdi.