01 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yedili koalisyonda üst üste istifa kararları! DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol istifa etti

Yedili koalisyonda üst üste istifa kararları! DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol istifa etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
ABONE OL
Yedili koalisyonda üst üste istifa kararları! DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol istifa etti

Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini geride bırakırken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. HDP ve PKK desteğine rağmen seçilemeyen Kılıçdaroğlu ayrıca ittifakın küçük ortaklarından DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne verdiği 41 vekil ile de tabanından büyük tepki çekti. Seçimlerde yaşanan başarısızlıklar sonrası yedili koalisyonda istifalar üst üste gelirken DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol partisinden ayrıldığını ifade etti. Erol "Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken HDP ve PKK desteğine rağmen aldığı oy oranıyla seçilemeyen Kemal Kılıçdaroğlu başta Kandil olmak üzere altılı koalisyonda da büyük hayal kırıklığı yarattı.

Kılıçdaroğlu DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye de verdiği 40 milletvekiline rağmen bu partilerden istediği desteği alamadı. Hem milletvekilliği hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan tarihi hezimet yedili koalisyonda üst üste istifalar getirdi.

DEVA'DA İSTANBUL DEPREMİ

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol yaptığı paylaşımda "Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanarak partisinden ayrıldığını duyurdu.

BABACAN'IN A TAKIMI'NDAN İSTİFA

DEVA Partisi GMYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Dinçer, istifa kararının gerekçesini ve yaşanan süreci 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra açıklanacağını duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA