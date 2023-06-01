Anadolu Ajansı’ndan İmamoğlu’na tazimat davası! Tabanını yanlış yönlendirdi… Seçim gecesi ‘yalancılar’ demişti

İMAMOĞLU CHP TABANINI YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

İlerleyen saatlerde İmamoğlu'nun açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İBB Başkanı, CHP tabanını yanlış yönlendirdiği ve yalan söylediği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de konuk olduğu bir televizyon programında İmamoğlu'na yanıt vermiş, söz konusu ifadeleri nedeniyle İBB Başkanına dava açılacağını açıklamıştı. Karagöz "Atatürk'ten bize emanet kalan bu kurumun itibarını korumak genel müdür olarak benim vazifemdir" demiş, "2500 arkadaşım, gece gündüz çalışarak Anadolu Ajansının itibarlı bir kurum olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Buna rağmen birisi hala manipülasyon yapıyorsunuz diyorsa tabii ki dava açacağız" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu bu eleştiriler üzerine ikinci tur oylamanın yapıldığı 28 Mayıs gecesi kameralardan uzak durmuş ve açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

TAZMİNAT GELİRİ SEMPOZYUM MASRAFLARINDA KARŞILANACAK!

AA yönetimi İmamoğlu'ndan elde edeceği tazminat tutarını, ileride düzenlenmesi planlanan Yalan ve Dezenformasyonla Mücadele sempozyumunun masraflarını karşılamak için kullanacak.