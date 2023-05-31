YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI! 2023 ÖSYM YKS üniversite sınavı giriş belgesi nereden alınır?

HER OTURUM İÇİN AYRI SINAV GİRİŞ BELGESİ DÜZENLENECEK

YKS başvurularında öğrenciler, sınava katılacakları oturumları belirledi. Örneğin Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik oturumlarına katılacak öğrenciler, ayrı ayrı sınav giriş belgesi çıkarmak zorundadır. Sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınav günü salonlara kabul edilmez.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.