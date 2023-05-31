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YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI! 2023 ÖSYM YKS üniversite sınavı giriş belgesi nereden alınır?

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Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI! 2023 ÖSYM YKS üniversite sınavı giriş belgesi nereden alınır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar YKS sınav giriş yerleri belgesinin yayınlanacağı tarihi bekliyordu. ÖSYM, sınava bir aydan kısa bir süre kala YKS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 2023 ÖSYM YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) üniversite sınavı giriş belgesi, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden alabilecek. Peki, 2023 ÖSYM YKS üniversite sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte ÖSYM 2023 YKS giriş belgesi sorgulama ekranı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgesi için heyecan sona erdi. ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi ve sınav belgeleri erişime açıldı. Adaylar belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapacak. Ardından sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Peki, 2023 ÖSYM YKS üniversite sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte merak edilenler!

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

YKS SINAV BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Üniversite sınav giriş belgeleri. ösym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte sorgulanabilecek. Adaylar AİS üzerinden siteme giriş yaparak sınav giriş belgesinin çıktısını alabilirler.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

HER OTURUM İÇİN AYRI SINAV GİRİŞ BELGESİ DÜZENLENECEK

YKS başvurularında öğrenciler, sınava katılacakları oturumları belirledi. Örneğin Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik oturumlarına katılacak öğrenciler, ayrı ayrı sınav giriş belgesi çıkarmak zorundadır. Sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınav günü salonlara kabul edilmez.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

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