Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı vatandaş bombardımana tuttu: Aldığın canlar peşini bırakmaz

AKTİF POLİTİKAYI BIRAKTI

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ilk kez açıklama yapan Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "aktif politikayı" bıraktığını duyurdu. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demirtaş, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.