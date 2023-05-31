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Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı vatandaş bombardımana tuttu: Aldığın canlar peşini bırakmaz

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı vatandaş bombardımana tuttu: Aldığın canlar peşini bırakmaz

Son dakika haberi | Kandil'in siyasi uzantısı olan HDP'nin eski eş genel başkanı olan tutuklu Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını açıkladı. 6-8 Ekim olayları sürecinde onlarca canın hayatını kaybetmesinin sorumlusu olan Demirtaş'ın kararı sonrası vatandaşlardan bazıları "Aldığın canlar peşini bırakmaz" şeklinde tepki gösterdi.

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılan seçim sürecini geride bırakırken, seçimin kaybedenlerinden biri de tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş olmuştu. Edirne Cezaevinde tutuklu olan Demirtaş, seçim süreci boyunca içeriden çıkabilmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bel bağlayarak destek talebinde bulunmuştu. Defalarca açıklama yaparak HDP'nin oylarını Kılıçdaroğlu için konsolide etmeye çalışan Demirtaş, seçimin ardından kaybedenler kervanına katıldı.

AKTİF POLİTİKAYI BIRAKTI
Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ilk kez açıklama yapan Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "aktif politikayı" bıraktığını duyurdu. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demirtaş, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

Demirtaş'ın Twitter paylaşımı şöyle:
"Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum:

'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.'

Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."

"ALDIĞIN CANLAR PEŞİNİ BIRAKMAZ"
Demirtaş'ın bu açıklaması sosyal medyada da konuşulurken, birçok vatandaş duruma tepki gösterdi. Kandil'in siyasi uzantısının temsilcisi olduğuna dikkat çeken vatandaşlar Demirtaş'ın terör bağlantısına vurgu yaptı. Bazı vatandaşlar ise 6-8 Ekim olaylarında hayatını kaybeden vatandaşları hatırlatarak "Aldığın canlar peşini bırakmaz Selo" yorumunda bulundu.

İşte sosyal medyadan Demirtaş'a tepkiler





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