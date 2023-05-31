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Başkan Erdoğan'dan sistem tartışmalarına yanıt: Milletten güvenoyu aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan sistem tartışmalarına yanıt: Milletten güvenoyu aldı

Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 161. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçimle birlikte eski sistem tartışmalarına da nokta koyulduğunu ifade ederek "Kazanan Türk demokrasisi olmuştur." dedi.

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