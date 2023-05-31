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Son dakika | Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

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Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün bir araya geliyor. Erdoğan, Bahçeli'yi saat 17.30'da Beştepe'de kabul edecek.

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