Aldığı yenilgilerle tarihe geçen Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya hesabında yeni hamle
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında seçimi yaklaşık 2,5 milyon oy ile önde tamamladı. HDP ve PKK desteğine rağmen seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı hamle de dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yazan "13. Cumhurbaşkanı Adayı" yazısını kaldırdı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1 oy oranı ile rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu.
Arkasına aldığı HDP ve PKK desteğine rağmen seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu tabanında ve Kandil'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
İSTİFAYA YANAŞMADI
14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimlerinde mağlubiyete uğrayan Kılıçdaroğlu için istifa sesleri yükselmişti. CHP içinde Ekrem İmamoğlu, Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin gibi isimlerin Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşulurken, 8'li Koalisyonun Adayı Kılıçdaroğlu "Buradayız" mesajı vermişti.
YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR VE BURADAYIZ"
Kaybettiği 12.seçimin ardından koltuğu hala bırakmayan CHP'li Kılıçdaroğlu; "Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren yirmi beş milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" diyerek yenilgiye doymadığını tekrar gözler önüne sermişti.
13. CUMHURBAŞKANI ADAYI YAZISINI KALDIRDI
Yenilgi sonrası ilk açıklamasında "Mücadeleye devam edeceğim" diyerek istifa söylentilerine son noktayı koyan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı değişiklik dikkat çekti. 8'li Koalisyon'nun Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Twitter profilinde yer alan "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını seçimden 3 gün sonra kaldırdı. CHP'Lİ Kılıçdaroğlu'nun hesabında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası | Bay Kemal" yazısı yer alıyor.
GALİBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 yıl boyunca girdiği tüm seçimlerde galibiyet yüzü göremedi. "Kazanamazsam istifa ederim" gibi iddialı sözler söyledi ancak her seçimin ardından yoluna devam etti. O kaybettikçe koltuğu sağlamlaştı. Kaybetmeyi 'yenilgi' olarak kabul etmeyen Kılıçdaroğlu, "oylarımızı artırıyoruz" diyerek istifa eleştirilerine kulak tıkadı.
BAŞARISIZLIK KABUL EDİLMEDİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk girdiği seçim 2009 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi oldu. AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş'a karşı yüzde 37 oy alarak seçimi kaybetti. Seçimin ardından "Başarısız değiliz. Oylarımızı artırdık" diyerek yenilgiyi kabul etmedi. Türkiye, 2010 yılında anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gitti. "Hayır" kampanyası yürüten Kılıçdaroğlu yüzde 57,88 Evet ve yüzde 42.12 Hayır sonuçlarıyla bir kez daha yenildi. Kılıçdaroğlu, "AK Parti çöküyor. Yüzde 42 iyi bir sonuç'' sözleriyle kendisini savundu.
KAZANAN 'KAYBEDEN' İLAN EDİLDİ
2011 Genel Seçimleri'nde yenilgiyi bir kez daha tattı. Seçim sonrası 'en yüksek oyu aldık' diyerek istifa etmeyeceğini söyledi. 3 yıl sonra yapılan yerel seçimlerde, yüzde 25'lik dilimden çıkamadı. İstifa sorularını ise "Geçiniz bunları. Güçlenerek geliyoruz" diyerek geçiştirdi. Ağustos 2014'te Türkiye ilk kez Cumhurbaşkanı seçmek için sandığa gitti. Ancak çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu, Erdoğan karşısında kaybetti. "Tatilciler, boykotçular ve diğer sandığa gitmeyen kesimler olmasaydı yüzde 51 oranını bulamayacaktı ve seçim ikinci tura kalacaktı. Bugün seçim olsa yine CHP'nin adayı olarak İhsanoğlu'nu gösterirdim. Türk siyaseti sayın İhsanoğlu gibi tertemiz bir ismi kazanmıştır" dedi.
İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLADI AMA...
Kılıçdaroğlu, bu yenilgiye rağmen kurultaya gitmek için bir gerekçe görmedi. 7 Haziran 2015'de genel seçim yapıldı. Seçim öncesi kaybederse istifa edeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin birinci parti olmasına rağmen seçimin kaybedenin AK Parti olduğunu öne sürdü.
KAYBETTİKÇE KAZANDIM DEDİ...
1 Kasım'da yapılan erken seçimde Tayyip Erdoğan yine oyunu artırdı, Kılıçdaroğlu için ise değişen bir şey olmadı. 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda Kılıçdaroğlu, yüzde 51,41'lik Evet çıkan oy oranı karşısında, "Toplumun en az yüzde 50'si buna Hayır diyor" ifadeleriyle galibiyetini ilan etti. 24 Haziran seçimlerinde de kaybeden Kılıçdaroğlu, "Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir." açıklamasında bulundu.
SÖZLER TUTULMADI, PARTİLİ İSYANDA
2019 yerel seçimlerinin ardından başarılı bir noktaya ulaştıklarını öne süren Kılıçdaroğlu, "Verdiğimiz bütün sözleri tutacağız ve bu güveni tüm Türkiye'ye taşıyacağız" dedi. 14 ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde de kaybetti. Tüm gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız." dedi. Ancak istifa çağrıları gün geçtikçe artıyor.
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