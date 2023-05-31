Aldığı yenilgilerle tarihe geçen Kılıçdaroğlu’ndan sosyal medya hesabında yeni hamle

GALİBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 yıl boyunca girdiği tüm seçimlerde galibiyet yüzü göremedi. "Kazanamazsam istifa ederim" gibi iddialı sözler söyledi ancak her seçimin ardından yoluna devam etti. O kaybettikçe koltuğu sağlamlaştı. Kaybetmeyi 'yenilgi' olarak kabul etmeyen Kılıçdaroğlu, "oylarımızı artırıyoruz" diyerek istifa eleştirilerine kulak tıkadı.

BAŞARISIZLIK KABUL EDİLMEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk girdiği seçim 2009 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi oldu. AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş'a karşı yüzde 37 oy alarak seçimi kaybetti. Seçimin ardından "Başarısız değiliz. Oylarımızı artırdık" diyerek yenilgiyi kabul etmedi. Türkiye, 2010 yılında anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gitti. "Hayır" kampanyası yürüten Kılıçdaroğlu yüzde 57,88 Evet ve yüzde 42.12 Hayır sonuçlarıyla bir kez daha yenildi. Kılıçdaroğlu, "AK Parti çöküyor. Yüzde 42 iyi bir sonuç'' sözleriyle kendisini savundu.