İYİ Parti’de iç savaş! Meral Akşener’e muhalifler düğmeye bastı! Kurultayda aday çıkarma hazırlığı

SEÇİM SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları değerlendirildi.

SEÇİMLERİ KAYBETME NEDENİ OLARAK 6'LI MASA PARTİLERİ GÖSTERİLDİ

Akşener, toplantıda, divan üyelerinin görüşlerini dinlerken, seçim sürecinin sorumlusu olarak 6'lı masa gösterilirken masada bulunan partilerin yaptığı yanlışlara dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca 24 ve 25 Haziran'da yapılması planlanan kongre süreci de ele alındı.