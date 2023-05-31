31 Mayıs 2023, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den sosyal medyadaki "uçak bekletti" iddialarına ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den sosyal medyadaki uçak bekletti iddialarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, birkaç gündür bazı sosyal medya hesapları ve basın organları tarafından ortaya atılan "uçağı bekletti" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Nebati açıklamasında, "Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular." dedi.

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