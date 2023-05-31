FETÖ ve PKK’lı tutuklularının umudu Kılıçdaroğlu! Silivri ve Diyarbakır cezaevlerinde açık ara önde

DİYARBAKIR'DA KILIÇDAROĞLU FARK ATTI

Toplam 5 bin 96 oyun kullanıldığı Silivri Cezaevi'nde, Kılıçdaroğlu 3 bin 814 oy alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bin 282 oy çıktı. Toplam 2 bin 381 oyun kullanıldığı Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde ise Erdoğan'a 221 verilirken, Kılıçdaroğlu'na tam 2 bin 160 oy çıktı. Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı'da 570 oyun 532'si CHP lideri Kılıçdaroğlu'na verildi. Diyarbakır Kadın Kapalı'da da 135 oyun 114'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı.

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