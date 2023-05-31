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DSP lideri Önder Aksakal ve annesi arasında gülümseten diyalog: Oyum sana değil Erdoğan’a

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Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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DSP lideri Önder Aksakal ve annesi arasında gülümseten diyalog: Oyum sana değil Erdoğan’a

YSK tarafından yayınlanan resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak tekrardan seçildi ve AK Parti 28 Mayıs 2023 seçimlerinden zaferle ayrıldı. Cumhur İttifakı bileşenlerinden Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder aksakal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması sonrası gelişen samimi sohbette, annesi ile arasında geçen diyalogu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı.

DSP Genel Başkanı Aksakal'ın 90 yaşındaki annesi Hatice Aksakal'ın "Bu seçimde aday olacak mısın?" sorusuna, oğlunun "Evet" cevabı vermesi üzerine, "Ben sana değil Tayyip'e oy vereceğim" yanıtını verdiğini aktarması hoş anlar yaşattı.

Annesine, "Anne, ben zaten Tayyip Bey ile oradan aday olacağım" dediğini söyleyen Aksakal'ın anlattıklarından yansıyan Hatice Aksakal'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisinin Erdoğan'ı da gülümsettiği öğrenildi.

HATİCE TEYZENİN ERDOĞAN SEVGİSİ GÜNDEM OLDU

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki balkon konuşmasının ardından Cumhur İttifakı ortakları ile bir araya gelerek liderlerin tebriklerini kabul etti.

Sabah'ın haberine göre, sıcak ve samimi bir muhabbetin gerçekleştiği Külliye'de Önder Aksakal'ın annesinin Erdoğan sevgisi geceye damgasını vurdu. Annesi Hatice Aksakal ile arasındaki diyaloğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığını belirten Önder Aksakal yaşananları aktardı.

"BEN TAYYİP'E OY VERECEĞİM"

Yaşlı annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Aksakal, "14 Mayıs seçimlerinden önce annemle sohbet etmiştik. Annem bana 'Bu seçimde sen aday mısın seçime giriyor musun?' diye sordu. Ben de 'Evet giriyorum anneciğim' dedim. Bunun üzerine 'Ama ben sana oy vermeyeceğim' dedi.

'Kime oy vereceksin diye sorduğumda, annem hiç tereddüt etmeden 'Ben Tayyip'e (Recep Tayyip Erdoğan) oy vereceğim' diye yanıtladı. Annemin cevabı üzerine gülümsedim ve 'ben de oradan seçime giriyorum' dediğimde annem güldü ve 'o zaman sana da oy veririm' diyerek gülümsedi.

Annemle olan sohbeti Cumhurbaşkanımıza anlattım, kendisi çok memnum oldu ve gülümsedi. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclis'inde gerçekleştirilecek yemin törenine sevgili anneciğimi de getireceğim" diye konuştu.

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