DSP lideri Önder Aksakal ve annesi arasında gülümseten diyalog: Oyum sana değil Erdoğan’a

'Kime oy vereceksin diye sorduğumda, annem hiç tereddüt etmeden 'Ben Tayyip'e (Recep Tayyip Erdoğan) oy vereceğim' diye yanıtladı. Annemin cevabı üzerine gülümsedim ve 'ben de oradan seçime giriyorum' dediğimde annem güldü ve 'o zaman sana da oy veririm' diyerek gülümsedi.

Annemle olan sohbeti Cumhurbaşkanımıza anlattım, kendisi çok memnum oldu ve gülümsedi. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclis'inde gerçekleştirilecek yemin törenine sevgili anneciğimi de getireceğim" diye konuştu.