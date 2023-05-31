Küresel diplomaside Başkan Erdoğan rüzgarı esecek

ORTA ASYA DENKLEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde harekete geçirilen Türk Devletleri Teşkilatı, önümüzdeki dönemde Orta Asya'da belirleyici olacak. Bölge, Çin ABD-Rusya'nın rekabet alanına girmiş durumda. Ancak uzmanlara göre Türk Devletleri Teşkilatı'nın duruşu diplomasiye yön verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin ardından gözler bir yandan da Azerbaycan - Ermenistan ilişkilerinde. İki taraftan da son zamanlarda toprak anlaşması noktasında önemli açıklamalar geliyor. Ermenistan tarafı bu kez Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etme eğiliminde.





Yunanistan'da günlerdir Türkiye'de seçim sonuçları yorumlanıyor ve Atina'nın Erdoğan liderliğindeki Ankara ile yeni ve olumlu ilişkiler beklediği aktarılıyor.