CHP’ye destek veren Ekşi Sözlük’te skandal provokasyon: AK Partiye destek veren işletmeler hedef gösterildi!

EKŞİ SÖZLÜK'TE AK PARTİLİ HESAPLARI SUSTURMA OPERASYONU

2023 seçimleri öncesi operasyonlara başlayan Ekşi Sözlük, AK Parti'ye destek veren hesapları bilinçli şekilde tek tek kapatmıştı. Ekşi Sözlük moderasyonun CHP ve muhalefet ile ilgili başlıkları gündeme ve öne çıkanlara taşırken, AK Parti'ye destek veren kullanıcıların 'entry'lerini (yorumlarını) ve başlıklarını geri plana itmesi yoğun tartışmalara konu olmuştu.

İşte skandal kampanyaya ait yapılan paylaşımlardan bazıları: