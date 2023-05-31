CHP'ye destek veren Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partiye destek veren işletmeler hedef gösterildi!
CHP'ye verdiği destekle bilinen Ekşi Sözlük'te, bu kez AK Parti’yi ve Başkan Erdoğan’ı destekleyen esnaflar hedef gösterildi. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda sitesi haline gelen Ekşi Sözlük’te AK Partili işletmelerin tek tek fişlenmesi ve buralardan alışveriş yapılmaması istendi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bir grup provokatörün halkı kin ve düşmanlığa itmesi büyük tepki çekti.
Türkiye, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için sandık başına giderek ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanını seçti.
Millet kararını verdi. Türkiye Yüzyılı'nın kapısı Başkan Erdoğan'la açıldı. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bir grup provokatör, FETÖ'nün yeni propaganda sitesi haline gelen Ekşi Sözlük'te skandal bir kampanya başlattı.
AK PARTİYE DESTEK VEREN İŞLETMELER HEDEF GÖSTERİLDİ!
Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut tarafından kullanılan yazar ekibi "AK Partili esnaftan alışveriş yapmayacağım" başlığı ile başlatılan kampanya ile AK Parti'ye destek veren işletmeleri hedef gösterdi.
EKSİ SÖZLÜK'TE YENİ BİR SKANDAL!
AK Partili esnafın fişlenmesinin istendiği Ekşi Sözlük'te buralardan alışveriş yapılmamasına dair provokasyon çalışması yürütüldü. Bazı işletmelerin isimleri de açık açık paylaşıldı.
EKŞİ SÖZLÜK'TE AK PARTİLİ HESAPLARI SUSTURMA OPERASYONU
2023 seçimleri öncesi operasyonlara başlayan Ekşi Sözlük, AK Parti'ye destek veren hesapları bilinçli şekilde tek tek kapatmıştı. Ekşi Sözlük moderasyonun CHP ve muhalefet ile ilgili başlıkları gündeme ve öne çıkanlara taşırken, AK Parti'ye destek veren kullanıcıların 'entry'lerini (yorumlarını) ve başlıklarını geri plana itmesi yoğun tartışmalara konu olmuştu.
İşte skandal kampanyaya ait yapılan paylaşımlardan bazıları:
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