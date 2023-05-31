Türkiye'den diyalog sürecine katkı! Başkan Erdoğan Aleksandar Vucic ve Albin Kurti ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasında barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik gelişmeler ele alındı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmeye yönelik İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
TÜRKİYE'DEN DİYALOG SÜRECİNE KATKI
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti, görüşmelerde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegâne yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
- EYT kısmi emeklilik çizelgesi oluştu! 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik! Staj ve çıraklık...
- Emekli seyyanen zamlı yeni maaş tablosu çıktı! yüzde % 30-45 arası artış hesaplandı! SSK, Bağkur ve EYT'li 7.500 üzeri maaş alanlar...
- YKS sınavına hangi okulda gireceğim? ÖSYM YKS sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Emekli bayram ikramiyesinde yeni rakam belirdi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...
- Ümit Dündar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ümit Dündar mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Temel Kotil kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Temel Kotil mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve kariyeri...
- Melih Han Bilgin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Melih Han Bilgin'in mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Gıpta Ofis Kırtasiye halka arz edecek! Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri halka arz talep toplama ne zaman?
- Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
- İŞKUR büro memuru iş başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu 1.641 büro işçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?