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Türkiye'den diyalog sürecine katkı! Başkan Erdoğan Aleksandar Vucic ve Albin Kurti ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Türkiye’den diyalog sürecine katkı! Başkan Erdoğan Aleksandar Vucic ve Albin Kurti ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasında barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik gelişmeler ele alındı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmeye yönelik İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

TÜRKİYE'DEN DİYALOG SÜRECİNE KATKI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti, görüşmelerde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegâne yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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