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YSK resmen duyurdu! 14 Mayıs milletvekilliği seçimi kesin sonuçları bugün açıklanacak

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Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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YSK resmen duyurdu! 14 Mayıs milletvekilliği seçimi kesin sonuçları bugün açıklanacak

Son dakika haberine göre YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak kesin sonuçların bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini açıkladı.

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